États-Unis : Déclarée morte, elle est retrouvée vivante 31 ans après sa disparition

Originaire de Pennsylvanie, Patricia Kopta s’est évanouie dans la nature en 1992. Elle a été localisée dans une maison de repos de Porto Rico.

Patricia Kopta s’est enfuie parce qu’elle craignait un internement. DR

Sa famille avait abandonné tout espoir de la revoir un jour. Trente et un ans après sa disparition, Patricia Kopta est pourtant bel et bien vivante. L’Américaine originaire de Pennsylvanie a été localisée dans une maison de repos de Porto Rico, rapporte l’Associated Press. Elle est aujourd’hui âgée de 83 ans.

Avant sa disparition en 1992, Patricia travaillait comme opératrice d’ascenseur à l’Art Institute de Pittsburgh. En parallèle, elle était connue comme une prêcheuse de rue «excentrique», qui se faisait surnommer Sparrow (ndlr: moineau). Des médecins ont décelé chez elle une mégalomanie ainsi que des signes de schizophrénie. L’Américaine, alors âgée de 52 ans, a été brièvement hospitalisée, puis a recommencé ses prêches de rue à sa sortie de l’établissement. Craignant d’être de nouveau internée, Patricia aurait décidé de fuir le pays.

Sept ans plus tard, l’Américaine a été recueillie par une maison de repos alors qu’elle errait dans le nord de Porto Rico. La patiente, atteinte de démence, est toujours restée secrète quant à son parcours de vie, mais elle s’est mise à divulguer des informations au personnel soignant au fil du temps. L’année dernière, Patricia a partagé suffisamment de détails la concernant pour qu’une employée de l’institution ait la puce à l’oreille et contacte les autorités de Pennsylvanie. Un test ADN a confirmé qu’il s’agissait bien de Patricia Kopta, déclarée morte il y a environ vingt-cinq ans.

Sa sœur ira lui rendre visite

L’Américaine était mariée depuis vingt ans quand elle s’est évanouie dans la nature. Son mari et sa famille suspectaient qu’elle se trouve à Porto Rico, un endroit où elle avait passé des vacances et qu’elle aimait beaucoup. «Après trente ans, on essaie d’oublier. Maintenant, je peux oublier. Nous savons ce qui s’est passé, et quelqu’un s’occupe d’elle», confie Bob, son époux. «C’est un soulagement de savoir qu’elle ne gît pas dans un fossé quelque part, ou qu’elle a été assassinée je ne sais où», ajoute-t-il.

La plus jeune sœur de Patricia espère pouvoir lui rendre visite bientôt, même si l’état mental de l’octogénaire s’est détérioré. «Qu’elle me reconnaisse ou pas, je veux quand même la voir, la serrer dans mes bras et lui dire que je l’aime», confie Gloria Smith.