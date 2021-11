Suisse – Déclarer les erreurs médicales devrait devenir une obligation

Un tiers des hôpitaux n’a pas de directive

En août 2019, la Fondation pour la sécurité des patients avait réalisé une étude sur les erreurs médicales auprès des gestionnaires des risques et de la qualité dans les hôpitaux de soins aigus. Et les résultats étaient pour le moins alarmants: 30% des hôpitaux ne disposaient en effet pas de directives en cas de «never event». Et seuls 45% des gestionnaires de risques ont déclaré être informés de manière formelle en cas d’incident. Mais l’importance du sujet avait été soulignée par beaucoup. Une grande partie des participants (46%) estimaient que les hôpitaux accordaient trop peu d’attention au relevé systématique, à l’analyse (34%) et à la prévention (40%) des cas.