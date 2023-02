Genève : Déclassement d’une secrétaire: les HUG rappelés à l’ordre

La justice genevoise a donné raison à une employée des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La secrétaire s’était vu refuser la réévaluation de sa fonction lors de son déclassement salarial. Interpellé par Avenir Syndical à cette époque, l’établissement hospitalier avait jugé «ne pas avoir besoin de suivre la procédure légale prévue par le Service d’évaluation des fonctions de l’Etat de Genève (SEF). Le Tribunal vient de lui donner tort», s’est réjoui le syndicat qui a soutenu la salariée. Le 7 février dernier, la Chambre administrative genevoise a ainsi estimé que la décision des HUG constitue «un déni de justice, dans la mesure où elle prive la recourante d’une évaluation de sa fonction par le SEF, et viole le principe de la légalité».

«Grâce à ce jugement, Mme J. va enfin avoir droit à une véritable évaluation de sa fonction, ce qu’elle réclamait en vain depuis plus d’une année. Il est grand temps que les HUG comprennent que l’hôpital n’est pas une zone de non-droit et que le personnel ne se résume pas à un indice abstrait de satisfaction», a relevé Avenir Syndical, dans un communiqué vendredi. La secrétaire s’était vu attribuer une classe de fonction plus basse dans le cadre d’une réorganisation du service de la Direction des finances.