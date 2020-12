Installer ses décorations de Noël en avance ferait un bien fou au moral, selon le psychanalyste anglais Steve McKeown. Cela raviverait en effet des souvenirs liés à l’enfance et procurerait un sentiment de sécurité. Un moment de réconfort bienvenu en ces temps moribonds. Et pour s’inspirer, rien de tel qu’Instagram et ses millions d’idées déco.

Traditionnel

Du vert, du rouge et du doré: on observe un grand retour du classique en 2020. Un esprit traditionnel qui rassure et réconforte. On met donc le paquet sur les guirlandes, les grosses chaussettes à accrocher au mur et les poinsettias. Ne manquent plus que le chocolat chaud et le film de Noël un peu gnangnan pour parfaire un cliché qui fait du bien.

Bohème

Prenez des décorations de Noël et saupoudrez-les de vibes californiennes. Vous obtiendrez des boules en macramé, des attrape-rêves à accrocher au sapin et des plumes. Côté couleurs, on mise sur des tons naturels comme le beige, le brun et l’ocre.

DIY

Couronnes de l’avent fabriquées en bonbons, pots de confiture recyclés en bougies, pives métamorphosées en décos de sapin: rien ne se perd, tout se transforme. Le Do it yourself (DIY) ou l’art du «faire soi-même» est une activité parfaite pour les dimanches après-midi brumeux de décembre. Les plus habiles d’entre nous pourront même se lancer dans la création d’un arbre de Noël, à base de morceaux de bois ramassés en forêt.

Épuré