«On voulait que les décorations de Noël soient teintées d’humour cette année, révèle la créatrice franco-algérienne Anissa Kermiche au British Vogue. On aime l’idée que des membres de la famille en train d’admirer la décoration du sapin puissent être surpris par une paire de fesses accrochée à une branche.» En collaboration avec le grand magasin londonien Browns, Anissa Kermiche a créé la collection «Pornament», composée d’une poitrine, de fesses et d’une vulve.

Également créatrice de bijoux, elle est surtout connue pour les vases en céramique «love handles», en forme de fesses. Une célébration des courbes féminines qui s’inscrit dans une réflexion plus globale au sujet du corps de la femme et du féminisme, comme elle l’explique dans une interview publiée sur le site de vente de vêtements et d’accessoires de luxe net-a-porter .

Chez Made in Design, on retrouve le duo de chaises «Her» and «Him». Imaginées par le designer italien Fabio Novembre pour la marque Casamania, elles rendent hommage à Adam et Ève. Ces chaises ultra-réalistes ont été conçues à partir de moules en plâtre réalisés sur les corps nus de modèles.