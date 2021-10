Espace – Décollage de la plus longue mission spatiale habitée de la Chine

Ambition spatiale chinoise

L’ambition chinoise de bâtir une station a été nourrie par le refus américain d’accepter des Chinois dans la Station spatiale internationale (ISS) – une collaboration entre États-Unis, Russie, Canada, Europe et Japon. De son côté, l’agence spatiale chinoise chargée des vols habités (CMSA) a de nouveau assuré jeudi que des astronautes étrangers pourraient se rendre dans Tiangong.

L’an passé, elle avait rapporté des échantillons lunaires et finalisé Beidou, son système de navigation concurrent du GPS américain. Elle a placé jeudi en orbite autour de la Terre son premier satellite d’observation du soleil. À un horizon plus lointain, Pékin prévoit d’envoyer des humains sur la Lune (vers 2030) et d’y construire une base avec la Russie.