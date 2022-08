Espace : Décollage réussi pour la première mission lunaire sud-coréenne

La première sonde spatiale lunaire sud-coréenne, Danuri, a décollé jeudi depuis Cap Canaveral, en Floride (États-Unis), pour une mission d’un an, selon des images diffusées en direct sur internet. Portée par une fusée Falcon 9 du groupe SpaceX, Danuri (une contraction de «Dal», qui signifie Lune, et «Nuri» qui signifie profiter) doit arriver à proximité de la Lune mi-décembre.

«Danuri n’est qu’un début. Si nous sommes encore plus déterminés et engagés dans le développement de technologies pour les voyages spatiaux, nous serons en mesure d’atteindre Mars, les astéroïdes, etc. dans un avenir proche», a-t-il prédit.