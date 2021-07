Romy Rose a bossé avec des hitmakers pour «Drama»

Romy Rose : Décollage tout en douceur de son single «Drama»

La chanteuse Romy Rose a dévoilé «Drama», entêtant titre conçu par des cadors de la musique urbaine.

Il y a un peu plus de deux mois, l’artiste afro-caribéenne, qui garde le mystère sur son âge, a annoncé sur les réseaux sociaux que son prochain EP sortirait chez Sony. La publication de «Drama», premier single de l’album, prouve que la major a vu les choses en grand pour sa nouvelle protégée. La chanson a été composée par John Makabi et Isaac L. Vita et produite par Julio Masidi. Ces trois musiciens sont des pointures de la pop urbaine. Ils ont notamment conçu «Jolie Nana» d’Aya Nakamura, certifié single de diamant en France avec plus de 50 millions de streams.