Formule 1 – Décolletés et short interdits: le GP d’Arabie saoudite fait déjà polémique

Pas de short, de débardeur et interdiction de se mettre à torse nu pour les hommes.

L’Arabie saoudite organisera du 3 au 5 décembre son premier Grand Prix de Formule 1. Un circuit urbain construit en un temps record qui a déjà fait parler de lui. Mais une nouvelle polémique vient s’ajouter aux précédentes: des internautes ont partagé sur les réseaux sociaux un message des organisateurs après avoir acheté leur billet. Le mail contenait des pictogrammes très précis expliquant les tenues acceptées dans les gradins et celles qui seraient refusées à l’entrée du circuit.

Les hommes présents dans les tribunes n’auront par exemple pas le droit de porter de débardeur, de short ou de pantalon troué et même de se mettre torse nu. Le non-respect des règles de dress code pourrait entrainer l’exclusion de la personne en question. Mais les règles pour les femmes semblent être encore plus prohibitives: robes trop courtes, décolleté, épaules nues, jupe et shorty seront interdits. Les vêtements qui donneront accès au circuit sont également décrits très précisément.