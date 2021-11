Venezuela : Décompte des voix suspendu dans le fief de Chavez

Le décompte des voix dans le Barinas, fief de la famille Chavez et dernier des 23 États vénézuéliens dont les résultats du scrutin régional du 21 novembre n’ont pas été publiés, a été suspendu lundi par la justice.

Le TSJ a par ailleurs indiqué que le candidat de l’opposition, Freddy Superlano, fait «l’objet de procédures et de vérifications administratives et pénales» et ne peut exercer «aucune fonction publique». Le CNE a confirmé sur Twitter avoir suspendu ses activités sur le Barinas.