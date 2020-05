Coronavirus

Déconfinement très progressif prévu en France

Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce dimanche les différentes étapes du plan de déconfinement qui débutera le 11 mai avec la réouverture des commerces.

Edouard Philippe a tracé les grandes lignes d'un déconfinement qui exigera le maintien de précautions sanitaires pendant de longs mois et reposera sur des tests massifs et l'isolement des malades. Face à «beaucoup d'inconnues» qui entourent encore le virus, les Français vont «devoir apprendre à vivre avec lui» et attendre encore longtemps pour retrouver leur «vie d'avant» la crise, a averti le Premier ministre.