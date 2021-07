Procès à Genève - Décontracté, Dieudonné assure ne pas être raciste

La défense dénonce une chasse aux sorcières

Lundi matin, Dieudonné est arrivé détendu accompagné de son avocat Me Junod et de plusieurs supporters.

Dieudonné, «un propagandiste anti-juif»

Aux yeux de l a Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) et son secrétaire général, qui accusent également le quinquagénaire d ’ injure et de diffamation, l’humoriste est « un propagandiste anti-juif » se faisant passer pour la victime dans cette affaire. « Ce procès est celui de l’antisémitisme, et non celui de la liberté d’expression », a martelé leur défenseur Me Philippe Grumbach. De son côté, le prévenu a réfuté en bloc avoir prononcé la phrase: «Il faut leur dire d’aller se faire enculer à la CICAD». Mais il affirme déranger ce type d’associations, car il dénonce «leur instrumentalisation de la souffrance des juifs».