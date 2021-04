L’univers d’Osio

Règles Covid obligent, il n’est pas encore possible de s’attabler dans le tea-room, mais on peut sans autre venir y faire le plein de douceurs du Japon.

«Ce qui diffère entre la pâtisserie japonaise et la pâtisserie occidentale, c’est l’utilisation d’ingrédients différents, comme les haricots rouges, explique Kenyoung, aidée parfois par son mari pour traduire quelques mots. Certaines techniques de travail changent aussi et bien sûr, on fait très attention aux détails.» À quel point? «Au point de mesurer certains ingrédients au milligramme près», confie Francesco.

Des desserts qui goûtent la passion

Tous les desserts dans les vitrines d’Osio ne sont pas des wagashi, mais tous sont préparés avec le même soin et ça se sent. Il faut le dire tout de suite: on a envie de tout goûter, quand on est face à cette vitrine! Chaque part de gâteau, chaque biscuit, chaque mochi donne envie. Mention spéciale pour les ichigo daifukus: des mochis farcis à la pâte de haricots rouges avec une fraise entière à l’intérieur, c’est juste divin. Et le chiffon cake au thé vert: il est parfait, plus moelleux, c’est impossible!