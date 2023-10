Découverte à Lausanne: Chez cette espèce, les femelles peuvent se passer des mâles

Parfois sans les mâles, jamais sans les femelles

La parthénogenèse, soit la reproduction sans mâles, existe dans la nature même c’est plutôt rare. On la trouve notamment chez certains insectes, poissons ou encore lézards. Les femelles, elles, sont toujours nécessaires au processus, même si leur patrimoine génétique peut être écarté par la suite, comme chez certaines fourmis, des coquillages, et même un arbre. D’autres spécialités existent dans la nature, comme le cas des poissons-clown qui naissent tous mâles et deviennent femelles à la mort de leur partenaire, ou le cas des escargots qui sont à la fois mâles et femelles, donc hermaphrodites.