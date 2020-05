Espace

Découverte d'un trou noir «proche» de la Terre

Il s'agit d'un trou noir stellaire, issu de l'effondrement d'une étoile massive. Il est gros comme quatre fois le Soleil et se situe à 1000 années-lumière de notre planète.

Etoiles plus brillantes que le soleil

L'équipe de l'ESO s'était intéressée au départ à HR 6819 en tant que système d'étoiles binaires, qui comprend une variété d'étoiles plus massives et brillantes que le Soleil. Grâce au spectrographe (instrument qui permet de mesurer la vitesse radiale d'un objet) «FEROS», situé à l'observatoire de La Silla (Chili), les astronomes se sont aperçus que l'une des deux étoiles bougeait plus vite que l'autre, et orbitait de manière inhabituelle, tous les quarante jours, autour d'un objet invisible.