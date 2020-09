Égypte : Découverte de 14 nouveaux sarcophages à Saqqara

Une semaine après la découverte de 13 sarcophages au fond d’un puits de la nécropole de Saqqara, les autorités égyptiennes ont annoncé en avoir trouvé 14 autres.

Ce monument, construit vers 2700 avant J.-C par l’architecte Imhotep, est considéré comme l’un des plus anciens à la surface du globe.

Des images des sarcophages bien préservés montrent des motifs marron et bleus, ainsi que de nombreux signes hiéroglyphiques.

Relancer le tourisme

Depuis plusieurs années, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques, dans le but entre autres de relancer le tourisme.

La part du tourisme dans les revenus du pays a été mise à mal par l’instabilité politique et les attentats qui ont suivi la révolution de 2011 ayant chassé Hosni Moubarak du pouvoir, et plus récemment par l’épidémie de nouveau coronavirus.