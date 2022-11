Découverte de 15 tombes du début du Moyen Age

Bâle : Découverte de 15 tombes du début du Moyen Âge

Des objets «extraordinaires» ont été découverts dans la tombe datant du septième siècle. Les bijoux et les vêtements laissent penser que la jeune fille, âgée d’une vingtaine d’années, était d’un statut social élevé. Les archéologues ont notamment trouvé une fibule à disque ( ndlr: une sorte d’épingle qui servait à fermer un manteau) en or. Ce bijou est «richement décoré d’incrustations de verre bleu et de grenat vert clair». Parmi les autres pièces découvertes se trouvent des bijoux composés de près de 160 perles de verre, d’améthyste et d’ambre.