Égypte : Découverte de ce qui serait «la plus vieille» brasserie au monde

Une brasserie de production à grande échelle, qui serait «la plus vieille» au monde, a été découverte en Égypte par une équipe égypto-américaine sur le site archéologique d’Abydos (sud), a annoncé samedi le ministère du Tourisme au Caire.

«La mission archéologique égypto-américaine, dirigée par Matthew Adams de l'Université de New York et Deborah Vischak de l'Université de Princeton, a découvert ce qui semble être la plus vieille brasserie de production à grande échelle au monde», a précisé le communiqué.