Découverte de champignons capables de digérer le plastique

Les bactéries ou les champignons des sols alpins froids peuvent-ils dégrader le plastique? C’est à cette question que se sont intéressés des chercheurs de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Et les résultats de l’étude, publiée ce mercredi dans la revue spécialisée «Frontiers in Microbiology», montrent qu’il existe des champignons capables de digérer le plastique à basse température.

Joel Rüthi, l’auteur principal de l’étude, a enterré en laboratoire du plastique dans des échantillons de sol prélevés à 3000 mètres d’altitude: deux sortes biodégradables – comme le plastique des sacs de compost – et un morceau de polyéthylène (PE) que l’on trouve dans les sacs-poubelles noirs, explique le WSL (texte en allemand). Et après cinq mois à 15 degrés Celsius, les deux films dégradables présentaient de petits trous et un biofilm composé de bactéries et de filaments de champignons. Le PE, en revanche, n’avait pas bougé.