Le K2 au Pakistan : Découverte des corps de trois alpinistes disparus cet hiver

Les corps de l’Islandais John Snorri, du Pakistanais Muhammad Ali Sadpara et du Chilien Juan Pablo Mohr ont été retrouvés. Ils étaient partis le 5 février à l’assaut du K2.

Les corps de trois alpinistes décédés cet hiver dans l’ascension du K2 , le deuxième plus haut sommet de la planète (8611 m) situé au Pakistan, ont été retrouvés, a annoncé mardi le club alpin pakistanais. Partis le 5 février à l’assaut du K2, l’Islandais John Snorri, le Pakistanais Muhammad Ali Sadpara et le Chilien Juan Pablo Mohr avaient été déclarés morts deux semaines plus tard, les recherches n’ayant rien donné.

Héros national

Des hélicoptères et avions de l’armée pakistanaise, et les technologies radars les plus sophistiquées avaient été utilisés pour venir au secours des trois hommes. Mais ils n’avaient jamais pu être localisés. Leur sort avait captivé les réseaux sociaux au Pakistan, où Muhammad Ali Sadpara était l’alpiniste local le plus renommé et avait été présenté en héros national.