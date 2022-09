Israël : Découverte d’un caveau funéraire datant de l’époque de Ramsès II

Israël a annoncé dimanche la découverte d’un caveau funéraire «unique» datant de l’époque du pharaon Ramsès II et rempli de dizaines de poteries, d’objets en bronze et d’ossements.

Ils datent de la période de Ramsès II, qui régna sur l’Égypte entre 1279 et 1213 avant Jésus-Christ et contrôla aussi Canaan, un territoire qui comprenait l’équivalent d’Israël moderne, des Territoires palestiniens et des pans du Liban, de la Jordanie et de la Syrie, selon l’autorité des antiquités.