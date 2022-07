Espagne : Découverte d’un fossile humain qui pourrait être le plus vieux d’Europe

L’âge du fragment de visage retrouvé dans la sierra d’Atapuerca, dans le nord-est de la péninsule Ibérique, est estimé à 1,4 million d’années. Une datation doit encore le confirmer.

Des paléontologues ont mis au jour un fragment de mâchoire humaine sur le site de fouilles Sima del Elefante, où des milliers de fossiles humains et d’outils ont été découverts.

Des paléontologues espagnols ont annoncé vendredi, avoir découvert un fossile d’un hominidé dont l’âge est estimé à 1,4 million d’années, ce qui en ferait le plus vieil être humain identifié en Europe. La découverte a été réalisée le 30 juin, sur le site de fouilles «Sima del Elefante», dans la sierra d’Atapuerca (nord-est de l’Espagne), où des paléontologues travaillent depuis 1978, selon la fondation qui gère le site. C’est sur ce site qu’avait été découverte, en 2007, une mâchoire remontant à environ 1,2 million d’années, considérée jusqu’à présent comme le plus vieux fossile d’hominidé du continent.

Le fossile retrouvé fin juin, d’une dizaine de centimètres de long, correspond à «un fragment de visage d’un être humain dont l’âge est estimé à environ 1,4 million d’années», a précisé cette fondation, dans un communiqué. «Naturellement, il va falloir faire des datations» pour «compléter» cette première estimation, a souligné lors d’une conférence de presse José Maria Bermudez de Castro, codirecteur du projet Atapuerca. Mais ce morceau de visage ayant été découvert dans une couche de terre située «deux mètres sous la couche où est apparue la mandibule» de 2007, «il est logique et raisonnable de penser qu’il est plus vieux», a insisté le chercheur.

Comprendre comment l’humain s’est développé sur le continent

La datation, qui se fera au sein du Centre national de recherche sur l’évolution humaine (Cenieh) de Burgos, à 10 kilomètres d’Atapuerca, devrait prendre entre 6 et 8 mois, selon José Maria Bermudez de Castro. L’analyse du Cenieh, selon la fondation, pourrait aussi permettre d’identifier l’espèce humaine à laquelle appartenait cet hominidé, et de mieux comprendre la façon dont l’être humain a évolué et s’est développé sur le continent européen.