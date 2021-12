Chili : Découverte d’un nouveau dinosaure à la queue inédite

Un squelette de dinosaure découvert en 2018 en Patagonie possède une queue ressemblant à une grande fougère.

Les paléontologues ont découvert 80% du squelette du dinosaure et estiment que l’animal avait vécu dans la région il y a 71 à 74,9 millions d’années. Il mesurait environ deux mètres de long, pesait 150 kilos et était herbivore.

Les ostéodermes -- des structures de plaques osseuses situées dans les couches dermiques de la peau – sont alignés de part et d’autre de la queue et la font ressembler à une grande fougère. Les paléontologues ont découvert 80% du squelette du dinosaure et estiment que l’animal avait vécu dans la région il y a 71 à 74,9 millions d’années. Il mesurait environ deux mètres de long, pesait 150 kilos et était herbivore.