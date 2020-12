Insolite : Découverte d’un nouveau monolithe mystérieux au Pays-Bas

C’est la cinquième structure similaire à apparaître sur le globe. D’autres «monolithes de métal» sont apparus aux États-Unis, en Roumanie et au Royaume-Uni.

Cinquième du nom

Deux autres sont apparues quelques jours plus tard en Roumanie et en Californie. Une quatrième a été découverte dimanche sur une plage de l’île de Wight, au sud de l’Angleterre.

Opération publicitaire ou collectif artistique?

Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l’Utah, mais pas celles des objets découverts en Roumanie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.