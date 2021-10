Archéologie/Irak : Découverte d’une «fabrique à vin de taille industrielle», vieille de 2700 ans

Des archéologues italiens et kurdes irakiens ont fait une découverte d’envergure datant de l’époque des rois assyriens: des pressoirs à vin et des bas-reliefs sculptés dans les parois d’un canal d’irrigation.

Au total, quatorze installations utilisées pour presser les grappes et en extraire le jus, ensuite transformé en vin, ont été découvertes sur deux sites remontant aux règnes de Sargon II (721-705 av. J.-C.) et de son fils Sénnachérib, qui lui a succédé.

Les vestiges vieux de 2700 ans ont été découverts par une mission conjointe réunissant des archéologues italiens et leurs homologues de la Direction des antiquités de Dohouk, au Kurdistan irakien, sur deux sites remontant aux règnes de Sargon II (721-705 av. J.-C.) et de son fils Sénnachérib, qui lui a succédé.

Chaque panneau «représente le roi assyrien en train de prier devant les dieux avec les sept divinités les plus importantes du panthéon assyrien, représentées sous forme de statues. Les statues sont portées par des animaux sacrés. […] Ishtar, la déesse de l’amour et de la guerre, est sur un lion», explique l’archéologue de l’Université d’Udine.

Berceau des civilisations

Du fabuleux palais et des temples construits sous le règne de Sargon II ont survécu plusieurs mythiques taureaux ailés – Lamassu – et des fresques murales exhibées au musée de Bagdad mais aussi au Louvre à Paris. L’Irak est le berceau des civilisations de Sumer, d’Akkad, de Babylone et d’Assyrie, auxquelles l’humanité doit l’écriture et les premières villes. Le pays souffre depuis des décennies du pillage de ses antiquités, notamment après l’invasion américaine de 2003 et l’arrivée des djihadistes du groupe État islamique (EI) dix ans plus tard. Dans la foulée de sa percée fulgurante mi-2014, l’EI s’était livré à «un nettoyage culturel» en rasant une partie des vestiges de la Mésopotamie antique, selon l’ONU, ou en revendant des pièces au marché noir.