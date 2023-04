Bevaix (NE): Découverte d’une hache vieille de 4500 ans

Elle gisait par deux mètres de fond à peine. Une hache encore entière datant du Néolithique a été découverte par une équipe d’une douzaine d’archéologues et de plongeurs qui menaient des fouilles sous-lacustres au large de Bevaix (NE). À bord du «Celtic la Tène», c’est l’effervescence. Car la découverte est rare. «Des haches, on en trouve beaucoup. Mais très rarement des entières», explique l’archéologue cantonale Sonia Wüthrich à «Arcinfo». Le précieux objet, constitué d’un manche en bois et d'une lame en pierre polie, a finalement été placé dans une boîte remplie d’eau en vue de sa conservation.

Durant deux semaines, entre le 20 et le 31 mars, les archéologues de l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel ainsi que les chercheurs de la Fondation Octopus ont ratissé les fonds lacustres de ce site connu sous le nom de station néolithique de Treytel, relate «Arcinfo». La zone n’avait plus été inspectée depuis les années 1920 et des explorations de l’archéologue neuchâtelois Paul Vouga. La partie immergée n’avait jamais été explorée.