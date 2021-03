Espace : Découverte d’une météorite aussi ancienne que le système solaire

Des scientifiques ont identifié une météorite comme la plus ancienne d’origine volcanique, issue d’une protoplanète apparue dans le premier million d’années de notre système solaire.

Il lui aura fallu un long voyage, depuis sa cristallisation il y a 4 milliards et 565 millions d’années, avant d’atterrir «grâce au hasard des orbites» dans le sud algérien il y a «au moins une centaine d’années», selon le géochimiste Jean-Alix Barrat, de l’Université de Brest.

Il a signé récemment une étude, dans les Proceedings de l’Académie américaine des sciences, consacrée à l’objet trouvé en mai 2020 par des chasseurs de météorites dans une zone du Sahara, dont elle tire son nom d’Erg Chech 002. Il en existe officiellement 43 fragments, dont les plus importants sont «gros comme le poing», explique-t-il à l’AFP.

La roche, d’aspect verdâtre quand on la coupe et de surface plutôt marron, est un témoin «exceptionnel», à plus d’un titre, de la formation des protoplanètes, ces embryons de planètes qui ont précédé l’apparition de celles de notre système solaire.