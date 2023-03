Australie: découverte d’une nouvelle espèce d’araignée géante

Glaçante nouvelle pour les arachnophobes: des scientifiques australiens ont récemment découvert une nouvelle araignée, et pas des moindres. «C’est une grande et belle espèce», s’est émerveillé le D r Michael Rix, conservateur principal du département d’arachnologie au Queensland Museum. Euoplos dignitas est une araignée trappe géante qui vit dans des espaces forestiers ouverts et construit ses terriers dans les terres noires. On ne la trouve que dans le centre de l’État, dans la ceinture Brigalow.

«Ce que j’aime vraiment dans ce métier, (…) c’est qu’on peut examiner des spécimens provenant de toute l’Australie, et on ne sait jamais ce qu’on va trouver. On peut ensuite aller jusqu’au bout, c’est-à-dire donner un nom à cette espèce et savoir qu’elle est désormais connue de tous et qu’elle peut être protégée», se réjouit le Dr Jeremy Wilson, assistant de recherche au Musée du Queensland.