Animaux : Découverte d’une nouvelle espèce de singe en Birmanie

Le Popa langur, déjà menacé d’extinction, a été localisé dans le centre de la Birmanie par des chercheurs.

Le petit primate, dont le corps mesure entre 50 et 60 centimètres, a été baptisé Popa langur par les chercheurs du Centre de primatologie allemand (DPZ) et de l’ONG environnementale Fauna and Flora International (FFI), qui l’ont identifié après de longues recherches.