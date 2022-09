Canton de Zoug : Découverte d’une tombe vieille de 4500 ans

Une tombe vieille de 4500 ans a été découverte lors de travaux de construction à Baar (ZG). Le Service des monuments et de l’archéologie du canton de Zoug (ADA) explique qu’il s’agit d’une découverte historique de grande importance car, à l’exception d’un squelette incomplet trouvé à Cham (ZG) et de quelques os et dents, il n’y avait encore jamais eu de découverte datant du néolithique. «Il s’agit de la première sépulture régulière de cette époque qui a pu être mise au jour et documentée sur le territoire cantonal.»