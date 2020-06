Canton de Berne

Découverte d’une vaste plantation de cannabis à Orvin

À la suite d’un banal contrôle routier, la police a mis au jour une plantation indoor de plus de 3’300 plantes de chanvre dans un entrepôt de la commune bernoise.

Une vaste plantation indoor de cannabis a été découverte jeudi 11 juin par les forces de l’ordre dans la commune d’Orvin (BE). Plus de 3300 plantes de chanvre ont été comptabilisées par les agents, relate un communiqué de la police cantonale bernoise. L’exploitant présumé de la plantation a été placé en détention.

Les soupçons de la police sont apparus lors d’un banal contrôle routier dans la région de Berne, plus tôt dans la journée. Lors de celui-ci, plusieurs douzaines de plantes de chanvre et des ustensiles servant à la culture du chanvre ont été découverts dans la voiture d’un automobiliste. D’autres investigations et des éléments provenant de perquisitions à Berne et à Bienne ont éveillé le même jour des doutes quant à une installation plus importante de chanvre à Orvin.