Découverte surprise d’une fresque datant de 1543

Au centre de la peinture, on voit le Christ ressuscité, portant une crosse et un drapeau. À ses côtés, un homme est représenté pieds nus avec un poisson dans les bras. Les deux personnages ont les lèvres rouges et enflées. «Les lèvres rouges n’ont pas de signification particulière. Il se pourrait toutefois qu’elles soient typiques de l’écriture d’un artiste», explique l’historienne de l’art.

Pas démontée

La découverte, qui montre que la pièce de la cour de Wil possédait un décor très riche et important à la Renaissance, va désormais devoir être analysée. «Lorsque l’ensemble du mur sera mis à nu, les recherches pourront s’orienter dans différentes directions», dit-elle. Il s’agit d’une part de découvrir quelles sont les scènes représentées et d’autres part de voir s’il est possible d’attribuer l’œuvre à un artiste. Quant à l’avenir de la peinture, une chose est sûre, elle restera à son emplacement actuel et «ne sera certainement pas démontée», conclut l’historienne de l’art.