Leysin (VD) : Découvertes à foison au festival Hautes Fréquences

L’événement vivra sa 7e édition, les 23 et 24 juillet 2021 à Leysin (VD). Une vingtaine d’artistes sont à l’affiche.

Hautes Fréquences fait partie de ces petits festivals qui séduisent avec leur affiche pointue. Organisé depuis 2014 par des passionnés du son et de la musique, il accueillera en 2021 une vingtaine d’artistes et de groupes, dont les noms excitent les fins connaisseurs.

À l’image de la New-Yorkaise basée à Berlin Discovery Zone, qui donnera dans la pop expérimentale le 23 juillet avec sa boîte à rythmes, son vocodeur, son thérémine et sa guitare électrique. Ou, le lendemain, le trio canado-néerlandais Baby’s Berserk, qui fera danser avec son style hybride entre la synth disco et le no wave. On signalera que le certificat Covid sera obligatoire pour entrer sur la place des Feuilles, site du festival.