Egypte : Découvertes archéologiques «majeures» à Saqqara

Un temple funéraire datant de plus de 2500 ans et des sarcophages en bois datant du Nouvel Empire font partie des trésors historiques annoncés samedi par les autorités égyptiennes.

Aurimages via AFP

De nouveaux trésors archéologiques, dont un temple funéraire datant de plus de 2500 ans, ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, située au sud du Caire, ont annoncé samedi les autorités égyptiennes.

D’après le ministère du Tourisme et des Antiquités, ces «découvertes majeures» faites par une équipe d’archéologues menée par le célèbre égyptologue Zahi Hawass comprennent également plus de cinquante sarcophages.

«Épouse du roi Téti»

L’Egypte a annoncé en novembre la plus importante découverte de l’année 2020: plus de 100 sarcophages intacts.

Les cercueils scellés en bois, dévoilés en même temps que des statues de divinités, datent de plus de 2.500 ans et sont ceux de hauts responsables de la Basse époque et de l’époque ptolémaïque de l’Egypte ancienne.