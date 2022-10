Territoire : Découvrez à quoi ressemblait votre commune il y a plus de 60 ans

Vous vous demandez à quoi ressemblait votre commune au début des années 1960? Alors le voyage dans le temps qu’offre l’Office fédéral de topographie est pour vous! En effet, swisstopo met à la disposition du public un visualiseur de cartes, map.geo.admin.ch , alimenté par des données de plus de 108’000 images aériennes. Il suffit d’y entrer le nom de la ville ou du village souhaité et on voit alors le développement de la localité au fil des années.

«En publiant ce patrimoine culturel, swisstopo poursuit ses engagements pour la conservation, la mise en valeur et la mise à disposition de ses géodonnées nationales», écrit-il jeudi dans un communiqué. Ainsi, grâce au traitement de ces milliers d’images, on peut «faire défiler le temps pour un lieu choisi et ainsi observer la mutation du milieu urbain et des changements de l’environnement naturel de 1946 à nos jours.»