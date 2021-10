Sponsored – Découvrez deux villes italiennes en un seul voyage

L’Italie est une des destinations préférées des Suisses. On raffole de ses plages, en été, et, en automne, de ses villes où l’art et la culture sont omniprésents. La proximité de certaines d’entre elles est propice à une visite couplée. Voici quelques idées.

Quelles sont les villes d’art en Italie? Davantage d’informations sur le site italia.it

Milan et Gênes

Culture et shopping à la Galleria Vittorio Emanuele II, en plein centre de Milan. Unsplash

L’Italie est la patrie du design: mode, mobilier, voiture… Les produits de la péninsules séduisent le monde entier. En passant par Milan, il faut visiter le Museo del Design Italiano.

La capitale lombarde est à deux heures en train de Gênes, capitale de la Ligurie. Davantage qu’une simple cité portuaire, elle s’avère vivante et offre une des meilleures cuisines du pays. Sa vieille ville ressemble à un décor de cinéma.

Le Belvedere Montaldo (Spianata Castelletto), non loin de la Via Garibaldi, est le spot incontournable d’où admirer la ville. On y accède en prenant un ascenseur de style Art nouveau.

La cour intérieure du Palazzo Reale à Gênes, l'un des innombrables bâtiments historiques de la ville portuaire. Shutterstock

Parme et Bologne

L’histoire et la créativité fusionnent à Parme. Unsplash

Les deux villes d’Émilie-Romagne recèlent des trésors classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Parma, Ville Créative Unesco pour la Gastronomie, est l’étape préférée des gourmets. Elle abrite pas moins de quatre musées consacré à l’alimentation. Et, bien sûr, d’innombrables bonnes enseignes où se restaurer. Après quoi, une balade digestive s’impose. Marchez sur le traces de Banksy, le plus mystérieux artiste de street art. Un programme d’expos et d’activités (jusqu’en janvier 2022) lui est consacré.

Bologne célèbre la musique. La Salla della Musica est un espace dévolu à la musique populaire des années 1940 à nos jours. Tous les styles sont représentés dans la capitale émilienne.

La Piazza Maggiore avec le Palazzo del Podesta et le Palazzo d'Accursio à Bologne. Shutterstock

Venise et Padoue

La Sérénissime est un chef-d'œuve à part entière. Unsplash

Le Ponte di Rialto et la Piazza San Marco sont des incontournables. Il faut aussi visiter la Peggy Guggenheim Collection dans un palazzo donnant sur le Grand Canal. C’est un des plus beaux musées européens consacré à l’art du XXe siècle.

Depuis la Cité des Doges, n’est qu’à un pet de pierre. Le trajet en train prend moins d’une demi-heure.

À Padoue, on s’intéresse à l’artiste Kenny Random, de son vrai nom Andrea Coppo. Il opère un peu à la manière de Banksy: il faut le suivre à la trace dans les rues. Ses œuvres se trouvent notamment e trouvent à la Via Sauro, à la Via Sant'Agnese, à la Via Roma ou sur la Piazza Castello.

Montecatini Terme et Florence

Montecatini Terme est l'une des villes thermales les plus importantes d'Europe. Shutterstock

La petite ville de Montecatini Terme en Toscane est l'une des villes thermales les plus importantes d'Europe et est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. L'automne est la saison idéale pour un week-end bien-être dans un cadre somptueux composé de fontaines.

On part pour Florence en train.

La capitale toscane propose de nombreuses visites guidées. L’une des plus originales est intitulée «LGBTQ+ Florence: the secrets of Michelangelo's David» qui cible la vie des homos à la Renaissance.

La Galerie des Offices, à Florence. Alexandre Chiarini

Rome et Naples

Le bâtiment du MAXXI a été conçu par Zaha Hadid. Unsplash

Rome et Naples sont des villes totalement différentes. Elles ont, en commun, leur richesse culturelle et leurs musées. Le Musée national des arts du XXIe siècle (MAXXI). C’ est la première institution, en Italie, consacrée à l'art contemporain. C’est un lieu de pèlerinage pour les fans de l'architecte: le bâtiment a été designé par uns star, la regrettée Zaha Hadid.

Mettez le cap au sud. Il vous faut un peu plus d’une heure pour atteindre Naples. Là, il faut visiter le Muséo Madre (art de la seconde moitié du XXe siècle et contemporain) abritant des œuvres de Rebecca Horn, d’Andy Warhol, de Damien Hirst et de Jeff Koons.

La spectaculaire baie de Naples. Unsplash

Bari et Matera

On arpente les ruelles de Bari à pied. Shutterstock

Bari est un bon plan qui se partage entre initiés. Il y a beaucoup moins de touristes que dans le autres villes italiennes, pourtant les rues sinueuses de sa vieille ville valent le détour. Elle s’impose aussi comme destination culturelle. Le Spazio Murat, par exemple, est un centre de création d'art contemporain qui présente régulièrement des expositions temporaires.

En une heure et 20 minutes, on atteint Matera.

Matera se dresse fièrement dans les terres depuis des milliers d'années. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes villes du monde. Elle est célèbre pour ses habitations troglodytiques, appelées les Sassi di Matera (littéralement pierres de Matera).

Matera est l'une des plus anciennes villes du monde. Shutterstock