Découvrez en vidéo les nouvelles pépites de Warner Music

Le label a sélectionné quatre artistes britanniques qui se présentent à travers de petits concerts.

La major a décidé récemment de faire jouer certains de ses jeunes talents lors de showcases filmés. Warner Music a sélectionné quatre artistes britanniques «parmi les plus prometteurs du moment». Ils sont à découvrir dans une «atmosphère intimiste» dans la vidéo ci-dessus.

Griff

Griff est une chanteuse, compositrice et productrice de 19 ans. Elle a des racines chinoises et japonaises et mélange chant r’n’b avec des refrains aux tonalités très pop. Clip de «Say It Again» à voir ici.

JC Stewart

Ce chanteur et compositeur de 23 ans vient d’Irlande du Nord. Au lieu de travailler avec sa famille dans le commerce alimentaire, il a choisi une carrière musicale. Sa musique se caractérise par une certaine profondeur dans les émotions. En tant que compositeur, il a notamment collaboré au premier album de Lewis Capaldi. Clip de «I Need You To Hate Me» à voir ici.

Maisie Peters

La Britannique, 20 ans, est présentée ni plus ni moins comme l’un des plus brillantes découvertes pop du Royaume-Uni. Elle est considérée par certains comme une «conteuse moderne». Clip de «Sad Girl Summer» à voir ici.

S1mba

Place au hip-hop maintenant avec S1mba. D’origine zimbabwéenne, ce rappeur n’est déjà presque plus une découverte puisqu’il fait déjà très fort avec «Rover», single qui l’a révélé. Le morceau a été écouté plus de 100 millions de fois sur Spotify et le clip a été vu plus de 15 millions de fois sur YouTube. Il est à voir ici.