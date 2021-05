Hymne de l’Euro de foot : Découvrez la collaboration de Martin Garrix avec U2

Le DJ néerlandais a réalisé «We Are The People», hymne de l’Euro de foot, avec Bono et The Edge.

On savait depuis plusieurs mois que Martin Garrix avait réalisé l’hymne de la compétition, déplacée d’un an pour cause de pandémie. En revanche, ce qui surprend, c’est que le Néerlandais de 25 ans, élu Meilleur DJ du monde à plusieurs reprises, a collaboré avec Bono et The Edge, chanteur et guitariste de U2. Le fruit de leur travail, «We Are The People», a été dévoilé vendredi 14 mai 2021.

«Créer de la musique pour un des plus grands événements sportifs du monde avec Bono et The Edge a été une expérience incroyable. Je suis très fier de ce que nous avons fait ensemble et très heureux de pouvoir enfin le partager avec le monde», a dit Martin Garrix dans un communiqué. L’UEFA, organisatrice de l’Euro 2020, a rappelé que la musique et le foot avaient le pouvoir de «rassembler les gens»: «Ils sont des vecteurs de passion et d’émotion. Le combiner ensemble ne fera que prolonger la fête autour du tournoi.»

L’Euro de foot se disputera du 11 juin au 11 juillet 2021. Pour la première fois, la compétition se déroulera sur un format inédit, dans onze pays et dans onze stades différents.