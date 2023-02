Football: Découvrez la Dream Team de la 19e journée de Super League

Les buteurs en crise, et les Romands aussi. Pas un seul de ces derniers ne méritait une mention, après les deux défaites subies ce week-end par Servette (3-0 à Saint-Gall) et Sion (0-1 contre Zurich). Et les attaquants ont surtout brillé sur penalty, à l’image d’Itten, Okita ou Guillemenot.