Vous faites du télétravail et en avez marre de passer vos journées en pyjama ou en jogging? Nous aussi et même en fouillant bien le fond de nos armoires, difficile de trouver quelque chose qui rivaliserait avec le confort de ces derniers. Mais ça, c’était avant. Avant que l’on comprenne que la Nap Dress deviendra LA tendance du printemps qui pointe le bout de son nez et de l’été qui suivra. Ne vous arrêtez pas à son nom, «robe de sieste» en français, car, si elle est aussi agréable à porter qu’un pyjama, elle a l’avantage d’être un peu plus élégante et, bonheur, elle sied parfaitement à toutes les morphologies. Démonstration en vidéo.