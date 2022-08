La toute première audition de Harry Styles dévoilée

Musique : Découvrez la toute première audition de Harry Styles

Sur la vidéo, qui a déjà dépassé le million de vues sur YouTube, on découvre un Harry Styles, alors âgé de 16 ans, venu passer l’audition de «The X Factor» en compagnie de sa famille. Après une première interview, il est prêt à entrer sur scène. Sa famille le couvre alors de bisous et de «bonne chance».

Une fois face aux juges – Simon Cowell, Nicole Scherzinger et Louis Walsh, Harry Styles est invité à se présenter une nouvelle fois. Les images montrent qu’il conquiert rapidement la foule grâce à son sens de l’humour et son comportement charmant, explique « Entertainment Tonight ».

Et quand Simon Cowell lui demande pourquoi il a toujours voulu auditionner, il répond simplement «parce que ma mère m’a toujours dit que je suis un bon chanteur et mes amis aussi». Ce à quoi le juge rétorque que «les mères ne savent pas toujours». Une réponse qui n’arrête pas Harry Styles qui ajoute alors qu’il voulait participer à l’émission justement pour avoir l’avis «de gens qui savent».

Une «belle voix»

Harry Styles commence alors à chanter «Hey Soul Sister», de Train. Pas convaincu, Simon Cowell lui donne toutefois une seconde chance en lui demandant de chanter a cappella. Le Britannique interprète alors «Isn’t She Lovely» de Stevie Wonder. Les juges sont partagés: Louis Walsh lui dit non, Nicole Scherzinger complimente sa «belle voix» et lui donne sa chance, tout comme Simon Cowell.