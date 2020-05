Cinéma

Découvrez le film que vous avez réalisé

Inspiré d’un projet de Ridley Scott, «Switzerlanders» raconte la vie des Suisses le temps d’une journée. Il sort en VOD ce jeudi 21 mai 2020.

C’était le 21 juin 2019. Les habitants de tout le pays étaient invités à filmer un bout de leur journée et à envoyer leur vidéo au projet «Switzerlanders» (dont «20 minutes» est partenaire). Le but? Monter un film à partir de toutes ces images, qui représenterait une sorte de carte postale témoignage d’une époque, d’une culture.

C’est Michael Steiner, réalisateur du «Merveilleux voyage de Wolkenbruch», qui est à la tête du projet, élaboré à l’origine par Ridley Scott. Le réalisateur d’«Alien» et «Gladiator» avait appelé les gens de toute la planète à lui envoyer leurs vidéos. Des 4500 heures de rush provenant de 192 pays, est né en 2011 «Life in a Day», un doc d’1h30 qui relate l’histoire d’une journée sur la planète. «Switzerlanders» fonctionne donc sur le même principe, à l’échelle nationale.

Notre avis

Voilà la carte postale de la Suisse qu’a construite Michael Steiner avec les images recueillies. A-t-on l’impression qu’elle est bien représentative? Oui et non. De ce côté-ci de la Sarine, les tirs de l’armée, la lutte, les bretelles Edelweiss et autre folklore ne sont pas forcément ce qu’il y a de plus évocateur. Et excepté deux ou trois témoignages romands et pas davantage de tessinois, tous les acteurs de cette journée sont alémaniques. Dommage pour le manque de diversité! Cela dit, le travail n’en reste pas moins honorable. **