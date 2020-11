Joséphine Japy, Ruben Alves et Malik Bentalha (de g. à dr.)

On sait à peu près ce qui nous attend pour la fin de l’année niveau culturel et cinématographique, c’est-à-dire pas grand chose. Si les réjouissances redémarrent un peu début 2021, le Festival de l’Alpe d’Huez (F) sera l’un des premiers événements à avoir lieu dans le coin, du 19 au 24 janvier 2021.

Malik Bentalha Vous avez probablement vu le comédien et humoriste de 31 ans dans «Taxi 5», «Jusqu’ici tout va bien» ou «Pattaya». «Je pense avoir marqué l’histoire de ce festival de par mon charisme, ma bonhomie et ma beauté naturelle, annonce Malik Bentalha, jamais à cours d’humour, sur le site officiel de l’Alpe d’Huez. Les gens me comparent souvent à Matthew McConaughey, Christian Bale ou Louis de Funès... Je suis très fier d’avoir refusé une grosse production américaine (Marvel) afin de pouvoir faire partie de ce magnifique jury.»