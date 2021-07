Découvrez le Montreux Jazz Festival 2021

Montreux Jazz : Découverte en vidéo des différents lieux du festival

Le Montreux Jazz s’est ouvert le vendredi 2 juillet 2021 dans une configuration inédite. Le tour du proprio en vidéo.

La 55e édition du Montreux Jazz Festival ne ressemble à aucune des précédentes. À cause du Covid, le festival a dû repenser ses lieux et revoir sa voilure à la baisse. Exit donc le Stravinski et ses 4000 places debout, le Lab ou encore le Parc Vernex et bienvenue au Petit Théâtre, dans le Montreux Palace, à la scène du lac et aux Jardins. Seul ce dernier lieu est gratuit. Pour les autres, il faut être détenteur d’un billet et d’un Certificat Covid.