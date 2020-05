Royaume-Uni

Découvrez le nouveau titre en solo de Matt Bellamy

Le leader de Muse a sorti vendredi 8 mai 2020 la ballade «Tomorrow’s World», qui se veut un message d’espoir pour le monde de l’après coronavirus.

«Cette chanson capture mon humeur et mes sentiments pendant mon confinement. Ça m’a fait me rappeler ce qui comptait vraiment dans la vie et ça m’a fait découvrir l’optimisme et l’espoir pour le futur», a déclaré Bellamy dans un communiqué relayé par Spin.com. Le rocker britannique de 41 ans a ajouté que le titre du morceau venait d’une émission TV de la BBC des années 1980, «Tomorrow’s World», qu’il aimait regarder quand il était gamin: «J’adorais les prédictions futuristes de ce que serait la vie d’aujourd’hui. Retrospectivement, c’était un peu naïf, mais ça me fait dire en tout cas qu’aucun de nous ne sait vraiment ce que l’avenir nous réserve».