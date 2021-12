France : Découvrez le sosie vocal de Maeva Ghennam

Une jeune femme s’est entraînée à parler avec la même voix et les mêmes intonations que la starlette de téléréalité, et le résultat est bluffant.

On ne connaît ni son nom ni son âge, mais cela n’empêche pas une jeune femme de faire le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son imitation parfaite de Maeva Ghennam. Partagée sur le compte Instagram skyresstv, une vidéo dans laquelle la demoiselle s’exprime avec la même voix, le même accent et les mêmes intonations que la candidate de téléréalité qui a subi un lifting vaginal en a bluffé plus d’un.