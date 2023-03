Remo Forrer : Découvrez le titre qui représentera la Suisse à l’Eurovision

On rappellera que c’est le vainqueur de l’émission «The Voice of Switzerland» en 2020, Remo Forrer, 21 ans, originaire du Toggenburg (SG), qui défendra les couleurs de notre pays en 2023. La demi-finale à laquelle il prendra part aura lieu le 9 mai et la finale le 13 mai. «Avec «Watergun», je souhaite toucher les gens. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nombreuses crises et guerres partout dans le monde, surtout ma génération. Et nous devons subir les conséquences de décisions que nous n’avons pas prises. Pourtant, je garde l’espoir que nous pouvons changer les choses. Et c’est ainsi que je vois la chanson: «un appel à la paix et à un avenir plein d‘espoir», a déclaré dans un communiqué le jeune artiste.