Voici les candidats de La villa des coeurs brisés 7

TFX : Découvrez les candidats de «La villa des cœurs brisés 7»

La nouvelle saison de l’émission de TFX commencera le 28 mars 2022 et Lucie Mariotti, la love coach, sera aidée dans sa mission.

Et cette saison, Lucie ne sera pas seule, puisqu’elle pourra compter sur l’aide de trois anciens candidats de téléréalité avec lesquels elle formera la love team. Stéphanie Clerbois, vue dans «Secret Story» et «Mamans et célèbres» et Jesta et Benoît, découverts dans «Koh-Lanta», mariés et parents de deux garçons, Adriann et Juliann.