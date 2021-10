Football – Découvrez les choix de Yakin pour Suisse - Irlande du Nord

La Suisse peut compter sur les retours de Shaqiri et Embolo pour peser sur la défense nord-irlandaise ce soir à Genève. AFP

Pas de surprise dans le onze de base de Murat Yakin pour affronter l’Irlande du Nord ce s amedi s oir au Stade de Genève (20h45). Sommer bien sûr dans les buts. Une défense à quatre avec Mbabu , Akanji, Elvedi et Rodriguez. Deux N ° 6, Zakaria et Freuler. Deux hommes sur les côtés, Zuber à droite et Steffen à gauche. Un électron libre, offensif, le capitaine Shaqiri. Et Embolo en puissance devant. Une sorte de 4-2-3-1, ou alors un 4-4-1-1, c’est selon.

La Suisse, qui connaît le résultat de Lituanie-Bulgarie, avec la victoire surprise des Lituaniens 3-1, a l’opportunité de reléguer loin au classement les Nord-Irlandais avec un succès. Et de quasi s’assurer au moins de terminer deuxième avec une autre victoire mardi soir en Lituanie. Pour la première place, il faudra bien sûr gagner ces deux match es d’octobre, mais aussi les deux qui restent en novembre, en Italie et contre la Bulgarie.

Mbabu et Rodriguez préférés

Plusieurs dilemmes pouvaient occuper Murat Yakin au moment de faire son choix pour le onze de départ contre les Nord- Irlandais. On pense aux deux latéraux et des profils des deux joueurs chaque fois en concurrence. Silvan Widmer et Kevin Mbabu sur la droite, Ricardo Rodriguez et Ulisses Garcia sur la gauche. À droite: un choix entre un joueur un brin plus profilé pour une approche offensive, avec cette propension, aussi à rentrer à l’intérieur (Widmer) et les qualités physiques de Mbabu, cette faculté à prendre le couloir et à imposer sa puissance avec, au bout, parfois le bonheur (le centre du deuxième but suisse de Seferovic contre la France à l’Euro, qui permet d’y croire, c’est lui). C ’est Mbabu, le Genevois, qui commencera.

Sur l’autre flanc, à gauche, une autre interrogation. Rodriguez, c’est le choix logique. Mais physiquement, le défenseur au x 89 sélections semblait parfois émoussé et sa présence dans une défense à quatre pouvait soulever des questions. L’alternative, c’est Ulisses Garcia. Le Genevois d’YB est en confiance, performant sur son côté. Il a bien sûr moins d’expérience que son coéquipier. Et comme Rodriguez a retrouvé du temps de jeu au Torino, c’est lui qui commencera.

Gavranovic trop court

Devant, pas de surprise. On aurait pu penser que le précieux Mario Gavranovic, de retour après avoir manqué les deux matches de qualificatifs de septembre, pourrait rivaliser pour une place de titulaire avec Breel Embolo. Sauf que ce dernier, après sa blessure début septembre, a enchaîné les matches avec Gladbach, titulaire les deux derni ères fois l’entier des 90 minutes avec même un assist et un but contre Wolfsburg le 2 octobre.

Pour sa part, Gavranovic n’a pas beaucoup joué avec le Dinamo Zagreb avant de quitter la Croatie à la mi-août pour la Turquie où, avec Kayserispor, il n’a pu gratter que 12 minutes le week-end passé contre Trabzonspor, pour son retour après blessure. Il sera à nouveau un joker ce soir.