Open d’Australie: tout sur le Melbourne Park et ses courts

Les quatre principaux courts de l’Open d’Australie

La Rod Laver Arena est le court principal de l’Open d’Australie depuis sa construction, en 1988, et offre environ 15’000 places au public. C’est ici que se jouent chaque année les finales et demi-finales du tournoi. Cette enceinte a été la première de la catégorie du Grand Chelem à disposer d’un toit rétractable, ce qui permet de jouer en cas de pluie ou d’extrêmes chaleurs.

La Margaret Court Arena date de 1988 et a été spécialement conçue pour l’Open d’Australie. D’abord nommée Show Court One, et plus communément appelée «happy slam», cette arène a été rebaptisée en 2003, en hommage à la joueuse australienne la plus titrée, Margaret Smith Court. En 2010, des travaux permettent l'agrandissement des lieux, qui offrent aujourd’hui 7500 sièges et un toit rétractable à la pointe de la technologie.